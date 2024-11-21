Евролига: Азербайджан хочет забыть шестилетний провал

Мужская и женская сборные Азербайджана вновь примут участие в Евролиге.

Как сообщает İdman.biz, это будет 4-й участие нашей мужской сборной и 7-е - женской команды.

Последние на данный момент шесть раз выступали в Евролиге. Дебют нашей сборной состоялся в 2014 году. На тот момент команда завершила чемпионат на 4-м месте.

Наша сборная, вернувшаяся на турнир в 2016 году после годичного перерыва, стала победителем Евролиги. Такого успеха волейболистки добились, выиграв все 10 игр.

Третья попытка в 2018 году тоже оказалась неплохой. Наша команда завершила Золотую Евролигу на 5-м месте. Однако на этом успешные выступления волейболисток закончились. В последующие годы наша женская сборная не смогла порадовать болельщиков.

В 2019 и 2021 годах сборная проиграла все 12 матчей. Команда, отказавшаяся от участия в очередном турнире, не смогла должным образом отпраздновать свое возвращение в 2024 году. В целом за последние три попытки на счету сборной всего 2 победы в 18 матчах.

Наша женская сборная в Евролиге

2014-й год – 4-е место

2016 – 1-е

2018 г. – 5-е

2019 – 10-е

2021 – 11-е

2024 г. – 8-е

Всего наши волейболистки сыграли 46 игр в 6 турнирах. Юбилейный - 50-й матч сборной, у которой 22 победы и 24 поражения, совпадет с текущим сезоном. Наша команда постарается одержать свою 25-ю победу.

Конкурентов тоже можно считать удобными для грядущих побед. В Золотой Евролиге наша команда встретится с Венгрией, Словенией, Словакией, Черногорией, Румынией и Хорватией.

Конечно, эти соперники уже не считаются легкими для нашей сборной, которая уже не так сильна, как раньше. Поэтому легкие игры команду не ждут. Но в Евролиге, которая с каждым годом теряет свой престиж, нет континентальных грандов. Более того, не все команды отдают предпочтение основному составу.

От нашей мужской сборной никогда не было больших ожиданий. Это тоже понятно. Поэтому команда, никогда не отличавшаяся силой и амбициями, будет выступать в Серебряной Евролиге.

Такие соперники, как Грузия, Швеция, Венгрия, Люксембург, Австрия и Фарерские острова, нашей сборной по зубам. Команда, которая способна бороться с ними, уже установила достижение. Впервые наша мужская сборная будет выступать в Евролиге два сезона подряд. Наши волейболисты, пережившие в прошлом году фиаско, оказались последними среди 12 команд Золотой Евролиги.

Потеряв место в элите после 6 поражений, команда хочет снова вернуться в ряды сильнейших. Это будет 4-я попытка национальной сборной в Евролиге. 10 лет назад команда, проигравшая все 8 матчей, поделила 9-10 места с Данией.

Две победы над Грузией в 2019 году стали последними успехами нашей команды. Имея 4 поражения в 6 играх в Серебряной лиге, они заняли 17-18 место в национальном рейтинге. Команда, отказавшаяся от участия в турнире 2022 года, порадовалась 2 победам в 20 играх в Лигах Европы, если считать 6 поражений прошлого сезона. Еще 18 матчей были проиграны.

Наша мужская сборная в Евролиге

2014-й год – 9-е место

2019 – 17-е

2024 г. – 12-е

Если суммировать результаты наших сборных, то в Евролиге две команды провели 66 игр при 9 попытках.

Отметим, что матчи Евролиги пройдут в мае-июне 2025 года.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz