Наша сборная сыграет с Латвией в Эстонии

Сборная Азербайджана по волейболу U-16 примет участие в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA).

Как сообщает İdman.biz, турнир пройдет в Эстонии 27-30 ноября.

Вместе с хозяевами поля в чемпионате примут участие команды Азербайджана, Латвии, Грузии, Украины и Польши. Соперниками нашей сборной в группе B будут Латвия и Эстония.

Отметим, что соревнования являются отборочными к Евро-2025. Согласно регламенту, чемпион выйдет в финальную стадию континентального первенства.

Группа В

27 ноября

17:30. Азербайджан - Эстония

29 ноября

17:30. Азербайджан - Латвия

İdman.biz