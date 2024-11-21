Наша сборная сыграет с Латвией в Эстонии

Сборная Азербайджана по волейболу U-16 примет участие в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA).
Как сообщает İdman.biz, турнир пройдет в Эстонии 27-30 ноября.
Вместе с хозяевами поля в чемпионате примут участие команды Азербайджана, Латвии, Грузии, Украины и Польши. Соперниками нашей сборной в группе B будут Латвия и Эстония.
Отметим, что соревнования являются отборочными к Евро-2025. Согласно регламенту, чемпион выйдет в финальную стадию континентального первенства.
Группа В
27 ноября
17:30. Азербайджан - Эстония
29 ноября
17:30. Азербайджан - Латвия
İdman.biz