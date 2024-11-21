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Азербайджанский волейболист стал самым результативным в матче еврокубка

Волейбол
Новости
21 Ноября 2024 09:02
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Азербайджанский волейболист стал самым результативным в матче еврокубка

Волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников стал самым результативным игроком в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ.

Как передает İdman.biz, на этой стадии еврокубка румынский «Брашов», за который выступает нападающий, обыграл на выезде сербскую «Войводину» в трех сетах - 3:0. Мельников набрал 13 очков, продемонстрировав самый высокий показатель в атаке.

Таким образом, клуб пробился в 1/8 финала турнира.

Отметим, что «Брашов» на старте сезона выступал в Лиге чемпионов, но в третьем квалификационном раунде уступил греческому «Олимпиакосу», продолжив еврокубковую кампанию в Кубке ЕКВ.

İdman.biz

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