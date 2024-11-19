Cборные Азербайджана сыграют в Золотой и Серебряной Евролиге

Мужские и женские сборная Азербайджана по волейболу примут участие в Евролиге.

İdman.biz сообщает, что по правилам Европейской конфедерации волейбола участники были разделены на лиги на основе рейтинга.

Команды с высоким рейтингом сразятся в Золотой Евролиге, а сборные с относительно низким рейтингом - в Серебряной Евролиге.

Наша женская сборная, занимающая 19-е место в рейтинговой таблице, сыграет в Золотой Евролиге, а наша мужская сборная, находящаяся на 37-м месте, сыграет в Серебряной.

Оба соревнования пройдут с 30 мая по 6 июля следующего года. В женском зачете сразятся команды из 12 стран, а в мужском - 8 команд.

Согласно регламенту, в соревновании среди мужских команд в финал выйдут первые две. Решающие матчи пройдут по системе дом-выезд.

А четыре лучшие команды Золотой Евролиги выйдут в «Финал четырех».

Соперники наших команд в Евролиге:

Женщины: Азербайджан, Венгрия, Словения, Словакия, Черногория, Румыния, Хорватия.

Мужчины: Азербайджан, Грузия, Швеция, Венгрия, Люксембург, Австрия, Фарерские острова.

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