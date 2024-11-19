Команда азербайджанского волейболиста близка к преодолению этапа в еврокубке

Волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, выступающий за румынскую «Корону» из Брашова, близок к выходу в 1/16 финала Кубка ЕКВ.

Как передает İdman.biz, команда на своей площадке выиграла первый матч 1/32 финала против «Войводины» (Сербия). Счет 3:1 позволяет «Короне» и Мельникову на позитивной волне отправиться в Нови-Сад, где пройдет ответная встреча.

Отметим, что «Корона» начала выступление в Лиге чемпионов, но в третьем квалификационном раунде уступила греческому «Олимпиакосу», продолжив еврокубковую кампанию в Кубке ЕКВ.

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