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Тренерский семинар в Сумгаите

Волейбол
Новости
20 Сентября 2024 23:47
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Тренерский семинар в Сумгаите

Федерация волейбола Азербайджана (ФВА) организует в Сумгаите курсы «1-й степени» для тренеров-преподавателей.

Как передает İdman.biz, в курсах, которые пройдут в Олимпийском комплексе города 21-26 сентября, примут участие тренеры-преподаватели городов и районов, входящих в Сумгаитский РВК и Восточно-Зангезурский РВК.

Занятия, которые будут состоять из теоретической и практической частей, проведет Ченгиз Акарчешме, являющийся глава Совета по образованию ФВА. По итогам семинара участники сдадут экзамен, и специалисты, успешно его прошедшие, получат сертификат ФВА «1 степени».

Отметим, что первый курс прошел 9-12 августа в Габала. Федерация организует курсы второй и третьей степени в Баку и других регионах. Тренеры-преподаватели, получившие сертификат «1 степени», смогут тренировать в местном чемпионате.

Специалисты, получившие все три степени, будут иметь право участвовать в семинаре Международной федерации Уровня 1.

İdman.biz

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