"Гянджа" лидирует на трансферном рынке

«Гянджа» является лидером среди азербайджанских волейбольных клубов на трансферном рынке.

Как передает İdman.biz, на сегодняшний день команда из региона оформила уже девять переходов. Среди них игроки из Таиланда, Бразилии, России, Украины.

Восемь трансферов завершила «Национальная Академия Авиации», которая укомплектовалась волейболистками Австралии, США, Черногории, Финляндии и Беларуси.

Четыре приобретения у «Абшерона». Среди них спортсменки сборной Азербайджана, а также Франции и Венгрии.

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