В Нахчыване стартовал волейбольный турнир - ФОТО

Сегодня в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева с участием волейбольных клубов Азербайджана и Турции стартовал чемпионат на «Кубок автономии», посвященный 100-летию автономной республики.

Как сообщает İdman.biz, на церемонии открытия соревнований, организованных совместно Федерацией волейбола Азербайджана (ФВА), Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики и Федерацией волейбола Нахчывана (ФВН), минутой молчания была почтена память наших шехидов. Затем прозвучал Государственный гимн.

Выступившие на церемонии президент ФВН Вугар Алиев, заместитель министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Меджид Сеидов поприветствовали гостей, рассказали о цели и важности турнира и поделились своими впечатлениями.

Были перечислены исторические факты, связанные со 100-летней автономией Нахчывана, роль Турции в сохранении автономии, освободительная борьба общенационального лидера Гейдара Алиева за независимость нашей страны, а также важные политические достижения, достигнутые Азербайджаном при доверии народа, а также достойное продолжение миссии Президентом Ильхамом Алиевым.

Официальные лица заявили, что Азербайджан, как спортивная страна с глубокими традициями, современным развитием и большими достижениями, имеет важное положение и доверие на мировом уровне, и рассказали об успехах, достигнутых благодаря успешной реализации государственной спортивной политики. Было отмечено, что при поддержке нашего государства спорт автономной республики динамично развивается, в стране расширяется спортивная инфраструктура, ведется постоянная работа в направлении поощрения населения, особенно молодежи. поколения, к здоровому образу жизни и повышению профессионального уровня спортсменов. Благодаря этому наши спортсмены достигают исторических результатов на соревнованиях национального и мирового уровня.

Меджид Сеидов сказал, что за прошедший год после структурных изменений в ФВН в нахчыванском волейболе была проделана важная работа, основанная на полезной стратегии, и произошли важные нововведения. В результате успешных отношений сотрудничества, установленных Федерацией с Министерством, ФВА, а также непосредственной деятельности, общественность наблюдает стабильное развитие в этой сфере.

Заместитель министра оценил привлечение девушек к занятиям спортом и формирование в этом контексте национальной сборной, участие в соревнованиях, сборах, попадание в сборную как вклад в развитие женского спорта в Нахчыване.

В своем выступлении, прочитав стихотворение народного поэта Бахтияра Вагабзаде «Азербайджан-Турция», выразив глубокую любовь к межнациональным братским отношениям, директор молодежи и спорта Игдырской провинции Реджаи Шахин выразил благодарность за приглашение турецких клубов на «Кубок автономии».

Гость высоко оценил это с точки зрения развития спортивных отношений между двумя братскими странами, имеющими общую историю, культуру и ценности, которые в последнее время крепнут.

Спикеры поздравили команды со знаменательным событием и пожелали хороших спортивных соревнований и успехов.

Затем состоялся торжественный проход команд. Капитан команды «Нахчыван» Зейнаб Бабаева вручила символические подарки капитанам других клубов. После церемонии «Нахчыван» и «Сумгаит» вышли на поле в рамках игры открытия. Матч завершился с преимуществом хозяев со счетом 2:0 (25:16, 25:10).

Отметим, что участники первой игры сражаются в группе «А» вместе с «Эскишехиром» и «Товузом». Сборная Азербайджана U-16, команды «Гянджа», «Шарги Зангезур» и «Игдыр» входят в группу «Б». Финальные игры и игры за третье место пройдут 7 сентября, в последний день турнира.

İdman.biz