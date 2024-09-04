"Гянджа" приступила к тренировкам

Волейбольный клуб «Гянджа» начал подготовку к сезону Суперлиги Азербайджана 2024/2025 годов.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил клуб.

Команда тренируется в недавно сданном в эксплуатацию Гянджинском Дворце спорта. Помимо местных волейболисток Юлии Керимовой, Нармины Мусаевой, Фидан Азаевой, Амины Рамазановой, Асият Абуевой и Ханум Джалиловой, в процессе подготовки под руководством главного тренера Сергея Часнавицкого участвовала и новый трансфер команды - россиянка Анастасия Атепалина. «Гянджа» продолжает трансферную работу в новом сезоне.

Отметим, что прошлый сезон клуб завершил на 4-м месте.

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