Еще одна россиянка в "Гяндже"

Количество легионером, приобретенных азербайджанским волейбольным клубом «Гянджа» перед началом сезона, достигла уже трех.

Как передает İdman.biz, еще одним приобретением команды, занявшей четвертое место в чемпионате, стала россиянка Мария Тушова. Нападающая ранее играла в чемпионате Филиппин за «Капитал Солар Спайкерс».

Это вторая россиянка в «Гяндже». Ранее состав укрепила блокирующая Анастасия Атепалина.

Также отметим, что команда осуществила и трансфер волейболистки из Таиланда Тичаком Бунлерт.

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