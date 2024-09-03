3 Сентября 2024
RU

Двойное тайское пришествие в чемпионат Азербайджана

Волейбол
Новости
3 Сентября 2024 09:39
18
Двойное тайское пришествие в чемпионат Азербайджана

Предстоящий чемпионат Азербайджана по волейболу пополняется волейболистками из Таиланда.

Как передает İdman.biz, особенностью трансферов является то, обстоятельство, что сразу несколько игроков представляют один и тот же клуб – «Даймонд Фуд - Файн Чиф».

Именно в нем выступали либеро Джидапа Нахуанонг, перешедшая в «Муров Аз Терминал», а также блокирующая Тичакорн Бунлет, которая пополнила ряды «Гянджи».

В то же время, одна представительница Таиланда, выступавшая в прошлом сезоне в Азербайджане, продолжит карьеру в США. Пьянут Панной перешла из «Азеррейла» в американскую «Атланту».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В Габале прошел отбор волейболистов
2 Сентября 19:50
Волейбол

В Габале прошел отбор волейболистов

1 и 2 сентября в Габалинском олимпийском спортивном комплексе прошли тренировки волейболистов отборочного характера
Германия и Ко сделали заявку на приезд в Баку
2 Сентября 17:49
Волейбол

Германия и Ко сделали заявку на приезд в Баку

Завершился первый круг отборочного турнира чемпионата Европы-2026 по волейболу среди женских команд
Блокирующая из Таиланда - в "Гяндже"
2 Сентября 17:19
Волейбол

Блокирующая из Таиланда - в "Гяндже"

Для волейболистки это будет первый зарубежный опыт в карьере
Как в Бразилии встретили Полину Рагимову - ВИДЕО
30 Августа 16:44
Волейбол

Как в Бразилии встретили Полину Рагимову - ВИДЕО

Бразильский клуб "Осаско" представил видеоролик, посвященный приезду волейболистки сборной Азербайджана Полины Рагимовой
Либеро из Таиланда в "Мурове Аз Терминале"
30 Августа 10:21
Волейбол

Либеро из Таиланда в "Мурове Аз Терминале"

Ранее она выступала на родине за "Даймонд Фуд"
AMADA провела образовательный семинар для волейболистов - ФОТО
29 Августа 23:30
Волейбол

AMADA провела образовательный семинар для волейболистов - ФОТО

Участникам рассказали о последствиях употребления запрещенных веществ

Самое читаемое

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО
2 Сентября 13:12
Париж-2024

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
КАЛЕНДАРЬ Лиги Чемпионов
31 Августа 16:55
Мировой футбол

КАЛЕНДАРЬ Лиги Чемпионов

Объявлено полное расписание лигового этапа Лиги чемпионов
Париж-2024: наш паралимпийский чемпион завоевал серебряную медаль - ФОТО
31 Августа 19:41
Париж-2024

Париж-2024: наш паралимпийский чемпион завоевал серебряную медаль - ФОТО

Сегодня к борьбе присоединился азербайджанский параплавец Раман Салей
"Байер" продолжает творить магию. Отыгрываются, как в лучших матчах, готовы к топ-столкновению
31 Августа 17:24
Мировой футбол

"Байер" продолжает творить магию. Отыгрываются, как в лучших матчах, готовы к топ-столкновению

Уже во втором туре - серьёзный соперник