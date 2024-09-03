Двойное тайское пришествие в чемпионат Азербайджана

Предстоящий чемпионат Азербайджана по волейболу пополняется волейболистками из Таиланда.

Как передает İdman.biz, особенностью трансферов является то, обстоятельство, что сразу несколько игроков представляют один и тот же клуб – «Даймонд Фуд - Файн Чиф».

Именно в нем выступали либеро Джидапа Нахуанонг, перешедшая в «Муров Аз Терминал», а также блокирующая Тичакорн Бунлет, которая пополнила ряды «Гянджи».

В то же время, одна представительница Таиланда, выступавшая в прошлом сезоне в Азербайджане, продолжит карьеру в США. Пьянут Панной перешла из «Азеррейла» в американскую «Атланту».

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