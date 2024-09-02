В Габале прошел отбор волейболистов

1 и 2 сентября в Габалинском олимпийском спортивном комплексе прошли тренировки волейболистов отборочного характера.

Как сообщает İdman.biz, тренировку провел Джахангир Сейед Аббаси, главный тренер юношеской и молодежной сборных по волейболу.

В тренировках, проведенных иранским специалистом, приняли участие волейболисты 2010-2011 и 2012 годов рождения региональных волейбольных клубов (РВК) «Огуз», «Товуз» и «Гянджа», а также близлежащих регионов, входящих в РВК. Были зарегистрированы волейболисты, отличившиеся на тренировочных занятиях, на которых присутствовали 20 спортсменов, соответствующие определенным критериям.

Отметим, что основной целью данных отборов является формирование национальных сборных из волейболистов 2010-2011 и 2012 годов рождения. Подобные отборы будут проводиться и в других регионах.

İdman.biz