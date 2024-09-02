Германия и Ко сделали заявку на приезд в Баку

Завершился первый круг отборочного турнира чемпионата Европы-2026 по волейболу среди женских команд.

Как передает İdman.biz, сборная Азербайджана освобождена от квалификации, так как является одним из организаторов финальной стадии.

После первого круга по две победы на счету Германии, Венгрии, Испании, Словении, Греции и Хорватии, которые возглавляют свои группы.

В соответствии с регламентом, на ЕВРО выйдут не только победители групп, но и пять команд из семи, занявших в своих трио вторые места.

На данный момент определились 12 сборных из двадцати четырех, которые выступят в финальном этапе. Это хозяева в лице Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии, а также Сербия, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Болгария, Украина и Словакия.

Отметим, что отборочный турнир завершится в следующем году.

İdman.biz