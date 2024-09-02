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Блокирующая из Таиланда - в "Гяндже"

Волейбол
Новости
2 Сентября 2024 17:19
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Блокирующая из Таиланда - в "Гяндже"

Азербайджанский волейбольный клуб «Гянджа» укрепился новым легионером.

Как передает İdman.biz, новичком команды стала блокирующая сборной Таиланда Бунлерт Тичаком. Прошлый сезон она провела на родине, выступая за «Даймонд Фуд - Файн Чиф». Для волейболистки это будет первый зарубежный опыт в карьере.

При этом, Тичаком не единственное укрепление «Гянджи» на позиции блокирующей. Ранее в команду пришла и россиянка Анастасия Атепалина.

Отметим, что ранее «Гянджа» оформила трансферы трех азербайджанских игроков. Пришли Амина Рамазанова из «Муров Аз Терминала» и Асият Абуева с Ханым Джалиловой из «Азеррейл».

İdman.biz

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