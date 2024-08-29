AMADA провела образовательный семинар для волейболистов - ФОТО

Для спортсменок Федерации волейбола Азербайджана организован антидопинговый семинар.

Согласно информации, предоставленной AMADA İdman.biz, участникам рассказали о последствиях употребления запрещенных веществ, штрафы, применяемые за их прием, Запрещенном списке и критериях его составления, правилах сдачи анализов во время соревнований и вне соревнований, системе ADAMS, терапевтических исключениях и других важных моментах.

Волейболисты, принимавшие участие в опросе, также проверили свои знания после образовательного семинара.

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