Сборные Венгрии, Испании, Греции и Хорватии приблизились к Баку

Отборочный турнир чемпионата Европы-2026 по волейболу среди женских команд набирает ход.

Как передает İdman.biz, сборная Азербайджана освобождена от отбора, так как является одним из организаторов финальной стадии.

После первых сыгранных встреч по две победы на счету Венгрии, Испании, Греции и Хорватии, которые возглавляют свои группы.

В соответствии с регламентом, на ЕВРО выйдут не только победители групп, но и пять команд из семи, занявших в своих трио вторые места.

На данный момент определились 12 сборных из двадцати четырех, которые выступят в финальном этапе. Это хозяева в лице Азербайджана, Турции, Швеции и Чехии, а также Сербия, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Болгария, Украина и Словакия.

Отметим, что отборочный турнир завершится в следующем году.

İdman.biz