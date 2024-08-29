Бельгийцы после победы в Баку обыграли и Австрию

Мужская сборная Бельгии по волейболу вышла в единоличные лидеры группы В отборочного турнира чемпионата Европы-2026, в которой выступает и команда Азербайджана.

Как передает İdman.biz, после победы в Баку со счетом 3:0, бельгийцы на своей площадке переиграли Австрию также в трех сетах. Они набрали 6 очков и завершили первый круг на вершине таблицы.

Отметим, что квалификационная кампания продолжится через 10 месяцев. Подопечных Фарида Джалалова ожидает домашняя встреча с Австрией 28 июня и выезд в Бельгию 13 июля.

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