29 Августа 2024
RU

Бельгийцы после победы в Баку обыграли и Австрию

Волейбол
Новости
29 Августа 2024 10:05
24
Бельгийцы после победы в Баку обыграли и Австрию

Мужская сборная Бельгии по волейболу вышла в единоличные лидеры группы В отборочного турнира чемпионата Европы-2026, в которой выступает и команда Азербайджана.

Как передает İdman.biz, после победы в Баку со счетом 3:0, бельгийцы на своей площадке переиграли Австрию также в трех сетах. Они набрали 6 очков и завершили первый круг на вершине таблицы.

Отметим, что квалификационная кампания продолжится через 10 месяцев. Подопечных Фарида Джалалова ожидает домашняя встреча с Австрией 28 июня и выезд в Бельгию 13 июля.

İdman.biz

Новости по теме

Атанасиос Папагеоргиу посетил нашу страну - ФОТО
16:04
Волейбол

Атанасиос Папагеоргиу посетил нашу страну - ФОТО

Основная цель визита - ознакомление с волейбольными базами, расположенными в столице и регионах, и подготовка плана развития на ближайшее время
Сборные Венгрии, Испании, Греции и Хорватии приблизились к Баку
13:21
Волейбол

Сборные Венгрии, Испании, Греции и Хорватии приблизились к Баку

Отборочный турнир чемпионата Европы-2026 по волейболу среди женских команд набирает ход
Волейболистка сборной Азербайджана выбрала Израиль
10:24
Волейбол

Волейболистка сборной Азербайджана выбрала Израиль

Для Маргариты это будет 11-й клуб в профессиональной карьере
Рубан вместе с "Альбой" продолжает подготовку к сезону
28 Августа 15:57
Волейбол

Рубан вместе с "Альбой" продолжает подготовку к сезону

Команда две недели назад приступила к тренировкам под руководством нового наставника
Соперники Азербайджана определяют лидера
28 Августа 14:54
Волейбол

Соперники Азербайджана определяют лидера

В активе обеих сборных по три очка
"Она приехала!!!". Бразилия приветствует Полину Рагимову - ФОТО
28 Августа 09:10
Волейбол

"Она приехала!!!". Бразилия приветствует Полину Рагимову - ФОТО

Волейболистка присоединилась к "Осаско"

Самое читаемое

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО
28 Августа 22:36
Азербайджанский футбол

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана сыграл очередной матч в еврокубках
Новый главный тренер в сборной Азербайджана
26 Августа 16:25
Футбол

Новый главный тренер в сборной Азербайджана

Специалист возглавит команду на чемпионате мира U23
"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"
27 Августа 16:45
Азербайджанский футбол

"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"

"Загребские игроки могли забить 4 и 5 голов в первой игре"
Сергей Якирович: "Нападение "Карабаха" намного сильнее обороны"
26 Августа 18:02
Азербайджанский футбол

Сергей Якирович: "Нападение "Карабаха" намного сильнее обороны"

"Они пойдут на большой риск, а мы будем опасны в контратаках"