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Рубан вместе с "Альбой" продолжает подготовку к сезону

Волейбол
Новости
28 Августа 2024 15:57
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Рубан вместе с "Альбой" продолжает подготовку к сезону

Волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан в составе румынской «Альбы» продолжает подготовку к новому сезону.

Как передает İdman.biz, команда две недели назад приступила к тренировкам под руководством нового наставника - итальянца Марко Муссо.
Также к клубу присоединилась блокирующая нашей сборной Алена Харченко.

Согласно расписанию, «Альба» будет готовиться к сезону дома и проведет несколько тренировочных матчей в конце сентября.

Отметим, что последние два сезона Рубан провела в румынском «Лугоже».

İdman.biz

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