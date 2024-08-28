Рубан вместе с "Альбой" продолжает подготовку к сезону

Волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан в составе румынской «Альбы» продолжает подготовку к новому сезону.

Как передает İdman.biz, команда две недели назад приступила к тренировкам под руководством нового наставника - итальянца Марко Муссо.

Также к клубу присоединилась блокирующая нашей сборной Алена Харченко.

Согласно расписанию, «Альба» будет готовиться к сезону дома и проведет несколько тренировочных матчей в конце сентября.

Отметим, что последние два сезона Рубан провела в румынском «Лугоже».

İdman.biz