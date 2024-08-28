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"Она приехала!!!". Бразилия приветствует Полину Рагимову - ФОТО

Волейбол
Новости
28 Августа 2024 09:10
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"Она приехала!!!". Бразилия приветствует Полину Рагимову - ФОТО

Полина Рагимова присоединилась к бразильскому клубу «Осаско».

Как передает İdman.biz, о том, что волейболистка сборной Азербайджана возвращается в Бразилию, было известно в июне. Однако только сейчас нападающая, завершившая выступление за индонезийский «Гресик Петрокимия», а затем отправившаяся в отпуск, прибыла в расположение «Осаско».

«Она приехала!!!», - такой ёмкий пост разместила официальная страница одного из лидеров бразильского первенства, иллюстрируя первую тренировку Полины в составе команды.

Отметим, что Рагимова уже имеет опыт игры в бразильской лиге. В течении двух сезонов она защищала цвета «Сеси Волей». Для волейболистки предстоящий клуб будет пятнадцатым в профессиональной карьере.

İdman.biz

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