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В "Кубке автономии" примут участие и турецкие команды

Волейбол
Новости
27 Августа 2024 12:08
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В "Кубке автономии" примут участие и турецкие команды

4-7 сентября в городе Нахчыван пройдет чемпионат «Кубок автономии» среди девочек-юниоров по волейболу.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые организуются совместно Федерацией волейбола Нахчывана, Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики при поддержке Федерация волейбола Азербайджана, примут участие сборная Азербайджана U-16, региональные волейбольные клубы «Гянджа», «Сумгаит», «Товуз», «Восточный Зангезур», команды турецких городов Эскишехир и Игдыр и команда «Нахчыван».

Турнир посвящен 100-летию Нахчыванской Автономной Республики, которая играет особую роль в богатом прошлом Азербайджана, его общественно-политической и научно-культурной жизни и является стратегическим местом для тюркского мира.

İdman.biz

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