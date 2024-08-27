В "Кубке автономии" примут участие и турецкие команды

4-7 сентября в городе Нахчыван пройдет чемпионат «Кубок автономии» среди девочек-юниоров по волейболу.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые организуются совместно Федерацией волейбола Нахчывана, Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики при поддержке Федерация волейбола Азербайджана, примут участие сборная Азербайджана U-16, региональные волейбольные клубы «Гянджа», «Сумгаит», «Товуз», «Восточный Зангезур», команды турецких городов Эскишехир и Игдыр и команда «Нахчыван».

Турнир посвящен 100-летию Нахчыванской Автономной Республики, которая играет особую роль в богатом прошлом Азербайджана, его общественно-политической и научно-культурной жизни и является стратегическим местом для тюркского мира.

İdman.biz