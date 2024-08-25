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Джалил Джафаров избран членом правления CEV

Волейбол
Новости
25 Августа 2024 17:24
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Джалил Джафаров избран членом правления CEV

Советник президента Федерации волейбола Азербайджана Джалил Джафаров избран членом правления Европейской конфедерации волейбола (CEV).

İdman.biz сообщает, что в очередной раз добился этого права.

Выборы в правление прошли на 45-й Генеральной ассамблее CEV в Неаполе, Италия. 17 из 34 кандидатов были избраны в состав правления и будут исполнять обязанности в течение следующих четырех лет.

Отметим, что Джалил Джафаров является членом совета правления организации на протяжении последних 4 лет.

İdman.biz

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