Из "Азеррейла" в "Гянджу"

Волейбольный клуб «Гянджа» усилился.
Как передает İdman.biz, об этом сообщил представитель Гянджи.
Команда подписала однолетний контракт с Асият Абуевой.
Отметим, что последний сезон волейболистка провела в составе «Азеррейла».
İdman.biz
Волейбольный клуб «Гянджа» усилился.
Как передает İdman.biz, об этом сообщил представитель Гянджи.
Команда подписала однолетний контракт с Асият Абуевой.
Отметим, что последний сезон волейболистка провела в составе «Азеррейла».
İdman.biz
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