25 Августа 2024
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Из "Азеррейла" в "Гянджу"

Волейбол
Новости
25 Августа 2024 15:15
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Из "Азеррейла" в "Гянджу"

Волейбольный клуб «Гянджа» усилился.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил представитель Гянджи.

Команда подписала однолетний контракт с Асият Абуевой.

Отметим, что последний сезон волейболистка провела в составе «Азеррейла».

İdman.biz

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