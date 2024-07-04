Сборная Азербайджана узнала арбитров отборочных матчей на ЕВРО-2026

Европейская Конфедерация волейбола (CEV) утвердила судейские бригады на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2026.

Как сообщает İdman.biz, особенностью квалификации является то обстоятельство, что она будет продолжаться в течении года. Первые матчи команды проведут в августе, а ответные - 12 месяцев спустя.

Сборная Азербайджана начнет отбор 17 августа в Хартберге, где сыграет с Австрией. Работать на матче будут Сабина Витте (Германия) и Александр Сиканжич (Лихтенштейн).

Свою следующую встречу наша команда проведет 24 августа дома против Бельгии. Ее предстоит судить Дарко Савичу (Сербия) и Явузу Акдемиру (Турция).

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