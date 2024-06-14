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Сроки чемпионата страны изменены

Волейбол
Новости
14 Июня 2024 12:32
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Сроки чемпионата страны изменены

Федерация волейбола Азербайджана изменила даты начала сезона «пляжников».

Как передает İdman.biz, первоначально старт пляжному волейболу должен был быть дан в конце месяца. Изначально планировалось, что 25-28 июня состоится чемпионат страны, который пройдет на территории Дворца Водных видов. Однако соревнование перенесено на следующий месяц - 16-19 июля.

Это связано с подготовкой к соревнованиям Восточно-Европейской Зональной Ассоциации, а также с турнирами Европейской Конфедерации волейбола среди возрастных групп, которые начнутся в начале следующего месяца.

Соотвественно, регистрация команд для участия в чемпионате страны будет продлена.

İdman.biz

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