11 Июня 2024
RU

Утверждены арбитры на два матча сборной Азербайджана

Волейбол
Новости
11 Июня 2024 13:22
6
Утверждены арбитры на два матча сборной Азербайджана

Европейская Конфедерация волейбола (CEV) начала утверждать судейские бригады на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2026.

Как сообщает İdman.biz, особенностью квалификации является то обстоятельство, что она будет продолжаться в течении года. Первые матчи команды проведут в августе, а ответные - 12 месяцев спустя.

Сборная Азербайджана начнет отбор 17 августа в Хартберге, где сыграет с Австрией. Работать на матче будут Сабина Витте (Германия) и Александр Сиканжич (Лихтенштейн).

Свою следующую встречу наша команда проведет 24 августа дома против Бельгии. Ее предстоит судить Дарко Савичу (Сербия) и Явузу Акдемиру (Турция).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана ждет соперниц на ЕВРО
10 Июня 13:28
Волейбол

Сборная Азербайджана ждет соперниц на ЕВРО

17 августа начнется отборочный турнир чемпионата Европы-2026 по волейболу среди женских команд
Большие аппетиты "авиаторш". Клуб уже усилился игроками шести стран
7 Июня 13:30
Волейбол

Большие аппетиты "авиаторш". Клуб уже усилился игроками шести стран

“Национальная Академия авиации” активно работает на трансферном рынке перед началом очередного волейбольного сезона
Либеро "Азеррейл" продолжит карьеру в США
7 Июня 12:43
Волейбол

Либеро "Азеррейл" продолжит карьеру в США

Она дважды выступала за команду
Азербайджан начнет отбор на ЕВРО матчем в Бельгии
5 Июня 17:38
Волейбол

Азербайджан начнет отбор на ЕВРО матчем в Бельгии

Далее их ждет гостевой поединок с Австрией
Капитан сборной: "Мы постараемся не повторять наших ошибок"
5 Июня 17:28
Волейбол

Капитан сборной: "Мы постараемся не повторять наших ошибок"

"По этому поводу все игроки сожалеют"
"Как игрок я недовольна результатом"
5 Июня 10:18
Волейбол

"Как игрок я недовольна результатом"

"Я верю, что впереди нас ждет успех"

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
Разгромившие армян
8 Июня 13:59
Баскетбол

Разгромившие армян

В матче первого тура квалификации он набрал 9 очков
Азербайджанская гимнастка трижды отличилась в Тбилиси
9 Июня 09:12
Гимнастика

Азербайджанская гимнастка трижды отличилась в Тбилиси

Назрин Салманлы выиграла три серебряные медали на международном марафоне среди "художниц"