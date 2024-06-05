Капитан сборной: "Мы постараемся не повторять наших ошибок"

«Мы прекратили борьбу в Золотой лиге Европы. Я бы очень хотела выйти в «Финал четырех».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка сборной Азербайджана Айнур Иманова.

Капитан команды прокомментировала выступление в Золотой лиге Европы. Она не скрыла сожаления по поводу того, что они не смогли продолжить борьбу:

«По каким-то причинам не получилось. Как команда, мы старались выиграть больше игр. Но этого не произошло. По этому поводу все игроки сожалеют. Наше выступление на соревнованиях прошло не так, как мы хотели. После этого мы постараемся не повторять наших ошибок. Верю, что в следующих играх мы выступим успешнее».

Отметим, что наша команда одержала 2 победы в 6 играх и заняла 8-е место в Золотой лиге Европы.

İdman.biz