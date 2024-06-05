«Безусловно, как игрок я недовольна результатом».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка сборной Азербайджана Мария Кирилюк, говоря об итогах выступления в Золотой Евролиге.

На турнире команда заняла восьмое место, завершив его домашним поражением от Австрии (2:3). Кирилюк отметила, что по ходу Евролиги было допущено ряд ошибок.

«Постараемся поработать над ними, чтобы не повторять впредь. Я верю, что впереди нас ждет успех. Что касается собственной игры, то некоторые элементы не получались так, как того хотелось. Но я знаю, как их выправить», - подчеркнула Кирилюк.

Отметим, что наша сборная проиграла в четырех из шести проведенных матчей в Евролиге.

İdman.biz