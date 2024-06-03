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Сборная Азербайджана выбыла в Серебряную Евролигу

Волейбол
Новости
3 Июня 2024 15:47
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Сборная Азербайджана выбыла в Серебряную Евролигу

Мужская сборная Азербайджана по волейболу получила понижение в классе в Евролиге.

Как сообщает İdman.biz, из 12-ти команд, выступавших в Золотой Евролиге, она заняла последнее место. Согласно положению, аутсайдер турнира вылетает в Серебряную Евролигу, где может выступать в следующем сезоне. В нынешнем розыгрыше Серебряной Евролиги в ней выступали такие команды, как Израиль, Австрия, Фарерские острова и Исландия.

Отметим, что сборная Азербайджана вылетела в класс ниже после поражения от Люксембурга (2:3) в заключительном матче Евролиги.

İdman.biz

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