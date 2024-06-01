"Психологически было непросто выходить на матч"

«Психологически было непросто, так как в последних матчах мы проиграли».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка сборной Азербайджана Юлия Керимова после победы над Эстонией (3:0) в Золотой Евролиге.

Как передает İdman.biz, либеро отметила командную игру.

«Мы действовали хорошо, хотя поначалу присутствовало волнение. Но после того, как оно прошло, начали показывать свою игру, смотрелись увереннее. Смогли выполнить установку на матч и теперь будем готовится к следующей игре против Австрии», - заявила Керимова.

Она добавила, что, несмотря на положительный результат, есть ряд игровых моментов, которые нуждаются в детальном анализе.

«После матча с Эстонией проведем разбор, определим свои ошибки и постараемся их не повторять», - добавила либеро.

İdman.biz