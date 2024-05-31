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"Азербайджан - сильный соперник"

Волейбол
Интервью
31 Мая 2024 21:26
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"Азербайджан - сильный соперник"

Интервью сайту İdman.biz Андреса Тообала, главного тренера женской волейбольной сборной Эстонии, проигравшей Азербайджану в Золотой лиге Европы.

- Как вы оцениваете игру со сборной Азербайджана?

- Мы знали силу команды соперника. Они быстро двигались в линии нападения. Нашей главной целью было выдержать давление и сыграть как можно лучше в защите. Наши нападающие не проявили себя ни на каком уровне. Хоть мы и хотели реализовать запланированную тактику во время атак, команда противника хорошо сыграла в блоке. Этот фактор не позволил нам продолжить игру так, как мы хотели.

- В чем были различия между командами?

- Азербайджан - сильный соперник. Мы знали о предыдущих играх соперника. Многие члены команды соперника выступают на высоком уровне. По сравнению с нами, в Азербайджане более профессиональные кадры. В сборной Эстонии всего три профессиональных волейболиста. Остальные школьники. У них недостаточно опыта. Мы боролись как могли. Но соперник заслужил победу.

- Что вы можете сказать о Центре волейбола, где проходят игры?

- Центр волейбола отличный. Здесь созданы все условия для игры. В частности, поддержка фанатов была великолепной. Было приятно наблюдать за поддержкой, оказываемой хозяевам, но разочаровывает то, что мы не оказали сопернику никакого сопротивления.

- Ваша команда занимает последнее место. В чем основная причина неудач?

- В прошлом году мы успешно выступили в Серебряной лиге Европы. Но в Золотой лиге ситуация иная. Команды здесь более профессиональные и сильные. Здесь совершенно другая картина. Завтра встретимся со сборной Австрии. Мы играли с ними в финале лиги в прошлом сезоне и победили. Завтра будет интересная игра. Надеюсь, что мы победим.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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