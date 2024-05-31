Азербайджан пока сохраняет шансы на Финал четырех

Женская сборная Азербайджана по волейболу еще сохраняет шансы на выход в Финал четырех Золотой Евролиги.

Как сообщает İdman.biz, несмотря на то, что подопечные Фаика Гараева пока имеют лишь одну победу в четырех матчах и 3 набранных очка, возможность побороться за место в четверке лучших все еще остается. В случае, если наша команда обыграет с крупным счетом Эстонию и Австрию в ближайших матчах, она наберет 9 очков. Столько же на данный момент имеет Румыния, находящаяся на четвертой позиции.

Вместе с тем, лидирует в Золотой Евролиге Чехия, набравшая вместе с Бельгией максимальное количество очков - 12. Однако, чешкам не придется отбираться в Финал четырех, организаторами которого они являются. А значит, сборной Азербайджана необходимо побороться за место в Топ-5 по итогам Золотой Евролиги.

На данный момент пятую строчку занимает Хорватия, набравшая 6 очков.

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