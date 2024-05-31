31 Мая 2024
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"От сборной Азербайджана можно ожидать чего угодно"

Волейбол
Новости
31 Мая 2024 10:44
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"От сборной Азербайджана можно ожидать чего угодно"

«Сборная Азербайджана может рисковать на подаче, от нее можно ожидать чего угодно, включая подачи в разные углы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер команды Эстонии Алар Рикберг.

Он рассказал о предстоящем домашнем матче против нашего коллектива, который пройдет сегодня в рамках Золотой Евролиги.

«Важно не дать Азербайджану набирать легких очков. Мы должны играть умно, с минимальным количеством ошибок и, прежде всего, сосредоточиться на своей игре", - заявил Рикберг.

Главный тренер эстонцев отметил, что не будет экспериментировать с составом, так как сборная сохраняет шансы на выход в Финал четырех.

«К сожалению, турнирная таблица такова, что нет возможности делать замены и просто доставлять удовольствие от игры. До конца недели возможность выхода в финальный турнир все еще под вопросом и нам предстоит играть на максимальный результат. Тот факт, что нам нужно побеждать со счетом 3:0, оказывает на нас давление", - приводит слова Рикберга официальный сайт Федерации волейбола Эстонии.

İdman.biz

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