Президент федерации на тренировке сборной - ФОТО

Президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров посетил тренировку нашей женской волейбольной команды, выступающей в Золотой лиге Европы.

Как сообщает İdman.biz, перед тренировкой, организованной в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта, глава организации встретился с членами нашей команды и тренерским составом.

Ш. Багиров выразил уверенность, что наша сборная выступит более успешно в третьем туре, который стартует сегодня в Баку, и победит сборные Эстонии и Австрии. Наши волейболистки также заявили, что приложат все усилия, чтобы выиграть оба матча дома.

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