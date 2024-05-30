Обсуждены результаты волейбольных сборных

Состоялось совещание по поводу выступления наших волейбольных команд в Золотой лиге Европы.

Как сообщает İdman.biz, на встрече, проведенной с участием президента Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Шахина Багирова, обсуждалась подготовка к III этапу Золотой лиги Европы по женскому волейболу, который пройдет в Баку.

Во встрече, состоявшейся в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта, приняли участие вице-президент ФВА Бахруз Гулиев, вице-президент и главный тренер нашей национальной женской сборной по волейболу Фаиг Гараев, генеральный секретарь Фаиг Оруджев и другие сотрудники федерации.

На встрече обсуждались выступления нашей женской и мужской волейбольной сборной в Золотой лиге Европы.

Затем Фаиг Оруджев сообщил о подготовке к третьему туру Золотой лиги Европы, который стартует завтра в Баку. Главный тренер нашей сборной Фаиг Гараев дал подробную информацию об играх наших волейболисток в первых двух турах, прошедших в Хорватии и Румынии. Он сказал, что наша команда не смогла выступить в этих матчах так, как ожидалось, по определенным причинам. Однако он отметил, что наши волейболистки, которые с большим настроем готовятся к играм в Баку, приложат все усилия, чтобы победить дома. Ф.Гараев подчеркнул важность набора опытных игроков, которые на данный момент не входят в состав сборной, и участия в летних и зимних турнирах.

Выступая на встрече, президент ФВА Шахин Багиров отметил, что присутствие на посту главного тренера нашей сборной Фаига Гараева является большим преимуществом для молодых игроков, которые играют в команде и будут задействованы в ближайшем будущем. Воспользовавшись его опытом, они смогут добиться большего успеха в своей профессиональной карьере. Он заявил, что молодые люди, которые сейчас находятся в команде, получили возможность лучше подготовиться к континентальному первенству 2026 года. Глава федерации пожелал нашей команде успехов в матчах со сборными Эстонии и Австрии и выразил уверенность, что она выиграет эти игры.

Отметим, что наши волейболистки после 4 игр выиграли 1 игру и проиграли трижды. Наша мужская сборная проиграла все 4 матча.

İdman.biz