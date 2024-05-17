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Большие маневры в Евролиге

Волейбол
Аналитика
17 Мая 2024 10:56
Большие маневры в Евролиге

Сегодня сборные Азербайджана по волейболу вступают в борьбу в Евролиге. Женская команда сыграет в Осиеке против Хорватии, а мужская на своей площадке встретится с Румынией.

Как передает İdman.biz, с этого сезона введен новый формат турнира. Как интересно прокомментировала его Европейская конфедерация волейбола, нынешняя схема значительно снижает командировочные расходы. Также формат дает всем командам возможность провести один домашний мини-турнир, где им предстоят по две встречи. Это можно проиллюстрировать на примере подопечных Фаика Гараева, которым предстоят в Хорватии две дуэли - против хозяек площадки и 18 мая против Словакии. Тогда как мужская сборная сыграет в Баку с Румынией, а затем 19 мая с Украиной.

Для наших команд Евролига является прекрасной проверкой смотра сил нынешнего состава. Женские и мужские коллективы пополнились молодыми игроками, для которых предстоящий турнир - шанс показать себя. Тем более по составу соревнование выглядит достаточно мощно: Украина, Бельгия, Швеция и Чехия выступали в Финале четырех прошлогодней женской Евролиги. Сейчас для сборной важно наиграть состав с прицелом на будущее, а учитывая возвращение Фаика Гараева на пост рулевого, посмотреть на игру коллектива будет крайне любопытно.
То же самое можно сказать про мужскую команду, которую вновь возглавил Фарид Джалалов. У мужчин Евролига станет этапом подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы и костяк надо определять уже сейчас.

Золотая Евролига
Женщины
Первый турнир (Осиек, Хорватия)
17 мая 19:00 Азербайджан – Хорватия Арбитры: Бернард Валентар (Словения)/Мари-Катерин Буланже (Бельгия) 18 мая 15:00 Словакия – Азербайджан Арбитры: Боян Бардич (Хорватия)/ Бернард Валентар (Словения)

Второй турнир (Блаж, Румыния)
24 мая 17:00 Азербайджан – Румыния Арбитры: Ласло Адлер (Румыния)/Андрей Таран (Молдова) 25 мая 17:00 Швеция – Азербайджан Арбитры: Богдан-Лаурентиу Стойка (Румыния)/Ласло Адлер (Венгрия)

Третий турнир (Баку)
31 мая 18:00 Эстония – Азербайджан Арбитры: Эрдал Экинчи (Турция)/Рой Горен (Израиль) 2 июня 18:00 Азербайджан – Австрия Арбитры: Рой Горен/Фуад Агаев

Мужчины
Первый турнир (Баку)
17 мая 18:00 Румыния – Азербайджан Арбитры: Станислава Симич (Сербия)/Агнешка Михлич (Польша) 19 мая 18:00 Азербайджан – Украина Арбитры: Агнешка Михлич (Польша)/Эльдар Зульфугаров (Азербайджан)

Второй турнир (Беверен, Бельгия)
24 мая 17:30 Азербайджан – Бельгия Арбитры: Марко Ван Зантен (Нидерланды)/Доминга Лот (Венгрия) 25 мая 17:30 Северная Македония – Азербайджан Арбитры: Доминга Лот (Италия)/Оливье Гулле (Франция)

Третий турнир (Раквере, Эстония)
31 мая 18:00 Азербайджан – Эстония Арбитры: Ари Йокенайлен (Финляндия)/Коэн Лутс (Бельгия) 1 июня 16:00 Люксембург – Азербайджан Арбитры: Ристо Страндсон (Эстония)/Ари Йокенайнен (Финляндия)

Ниджат Закиев

İdman.biz

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