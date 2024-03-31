31 Марта 2024
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Определено время игр очередного тура чемпионата Азербайджана

Волейбол
Новости
31 Марта 2024 11:51
Определено время игр очередного тура чемпионата Азербайджана

Объявлено время следующих игр мужского и женского чемпионатов Азербайджана по волейболу.

İdman.biz сообщает, что поединки пройдут в разные дни.

1 апреля проверят свои силы мужчины, а на следующий день - женщины.

Премьер-лига (мужчины)
1 апреля
17:00. «Азеррейл» - МОИК
Спортивный зал "Муров Аз Терминал"

17:00. «Муров Аз Терминал» - «Нефтчи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

2 апреля
Премьер-лига (жен)
17:00. «Гянджа» – «Абшерон»
Гянджинский Олимпийский спортивный комплекс

17:00. «Азеррейл» - «Национальная Академия Авиации»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. UNEC - «Муров Аз Терминал»
Спортивный зал UNEC

İdman.biz

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