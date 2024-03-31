Определено время игр очередного тура чемпионата Азербайджана

Объявлено время следующих игр мужского и женского чемпионатов Азербайджана по волейболу.
İdman.biz сообщает, что поединки пройдут в разные дни.
1 апреля проверят свои силы мужчины, а на следующий день - женщины.
Премьер-лига (мужчины)
1 апреля
17:00. «Азеррейл» - МОИК
Спортивный зал "Муров Аз Терминал"
17:00. «Муров Аз Терминал» - «Нефтчи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
2 апреля
Премьер-лига (жен)
17:00. «Гянджа» – «Абшерон»
Гянджинский Олимпийский спортивный комплекс
17:00. «Азеррейл» - «Национальная Академия Авиации»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00. UNEC - «Муров Аз Терминал»
Спортивный зал UNEC
İdman.biz