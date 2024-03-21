22 Марта 2024
RU

Стартовал лагерь для "Выявление и развитие юных талантов" - ФОТО

Волейбол
Новости
21 Марта 2024 22:40
Стартовал лагерь для "Выявление и развитие юных талантов" - ФОТО

Федерация волейбола Азербайджана организовала очередной сбор для юниоров и молодых волейболистов.

İdman.biz сообщает, что юниоры участвуют в очередном лагере «Выявление и развитие молодых талантов», который стартовал сегодня.

В сборах принимают участие около 30 спортсменов из Сумгаитского, Огузского, Гаджигабульского, Нахчыванского, Гянджинского, Товузского и Бакинского региональных волейбольных клубов 2008-2011 годов рождения. Встречу, прошедшую в Сумгаитском олимпийском спортивном комплексе, ведет Джахангир Сейед Аббаси, назначенный руководителем национальных сборных, состоящих из молодежи и юношей. Ему помогают тренеры региональных волейбольных клубов.

В лагере, который продлится до 26 марта, занятия будут проводиться два раза в день для каждой возрастной группы. Сегодня состоялась первая тренировка.

Отметим, что участники лагеря были отобраны в ходе селекционных сборов, проходивших в разных регионах страны в течение нескольких месяцев.

İdman.biz

Новости по теме

Объявлен рейтинг: Турция - 1-я, Азербайджан – 31-й
21 Марта 10:22
Волейбол

Объявлен рейтинг: Турция - 1-я, Азербайджан – 31-й

Объявлен рейтинг FİVB волейбольных команд
Шахин Багиров в лагере "Выявление и развитие молодых талантов" - ФОТО
20 Марта 22:03
Волейбол

Шахин Багиров в лагере "Выявление и развитие молодых талантов" - ФОТО

Глава федерации посоветовал детям серьезно подойти к тренировкам и урокам
В Азербайджане ищут молодые таланты - ФОТО
20 Марта 09:00
Волейбол

В Азербайджане ищут молодые таланты - ФОТО

Федерация волейбола Азербайджана в очередной раз организовала лагерь "Выявление и развитие молодых талантов"
Легкий тур для лидеров
19 Марта 20:48
Волейбол

Легкий тур для лидеров

Сегодня состоялись очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд
Навстречу ЕВРО-2026 в Баку. 12 команд чемпионата уже известны
18 Марта 12:04
Волейбол

Навстречу ЕВРО-2026 в Баку. 12 команд чемпионата уже известны

Определились 12 сборных из двадцати четырех, которые примут участие на чемпионате Европы по волейболу среди женских команд
Клуб Абдулазимовой начал полуфинал с победы
18 Марта 11:30
Волейбол

Клуб Абдулазимовой начал полуфинал с победы

Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова в составе "Вашаша" провела первый матч полуфинальной серии чемпионата Венгрии

Самое читаемое

"Карабах" в шаге от мирового рекорда
19 Марта 12:18
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от мирового рекорда

Объявлены самые длинные победные серии в продолжающихся выездных матчах в высших лигах национальных чемпионатов
Эльчин Иманов на суше и в воде... - "Ulduzlu İdman" - ВИДЕО
19 Марта 10:33
Другие

Эльчин Иманов на суше и в воде... - "Ulduzlu İdman" - ВИДЕО

"Надо не худеть, а вести здоровый образ жизни..."

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1
20 Марта 20:43
Азербайджанский футбол

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1

Сборная Азербайджана по женскому футболу U 17 провела свой последний матч во 2-й группе Лиги Б в рамках II тура отборочного этапа чемпионата Европы
Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой
20 Марта 15:12
Азербайджанский футбол

Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой

Определена командная статистика игроков сборной Азербайджана, которая 22 марта проведет свою первую игру в 2024 году