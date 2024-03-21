Стартовал лагерь для "Выявление и развитие юных талантов" - ФОТО

Федерация волейбола Азербайджана организовала очередной сбор для юниоров и молодых волейболистов.

İdman.biz сообщает, что юниоры участвуют в очередном лагере «Выявление и развитие молодых талантов», который стартовал сегодня.

В сборах принимают участие около 30 спортсменов из Сумгаитского, Огузского, Гаджигабульского, Нахчыванского, Гянджинского, Товузского и Бакинского региональных волейбольных клубов 2008-2011 годов рождения. Встречу, прошедшую в Сумгаитском олимпийском спортивном комплексе, ведет Джахангир Сейед Аббаси, назначенный руководителем национальных сборных, состоящих из молодежи и юношей. Ему помогают тренеры региональных волейбольных клубов.

В лагере, который продлится до 26 марта, занятия будут проводиться два раза в день для каждой возрастной группы. Сегодня состоялась первая тренировка.

Отметим, что участники лагеря были отобраны в ходе селекционных сборов, проходивших в разных регионах страны в течение нескольких месяцев.

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