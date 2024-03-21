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Объявлен рейтинг: Турция - 1-я, Азербайджан – 31-й

Волейбол
Новости
21 Марта 2024 10:22
Объявлен рейтинг: Турция - 1-я, Азербайджан – 31-й

Объявлен рейтинг FİVB волейбольных команд.

Как сообщает İdman.biz, в таблице также определились позиции сборных Азербайджана.

Наша национальная женская сборная по волейболу занимает 31-е место в мире с результатом 112,41 очка. Команда под руководством Фаига Гараева сохранила свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.

Турция возглавляет таблицу женских сборных. В ее активе 397,46 балла. За ней следуют США (358,62 балла). Тройку замыкает Бразилия – 352,55 балла.

Наша мужская сборная осталась на предыдущем месте. Команда Фарида Джалалова занимает 75-е место с 33,33 очка.

Первая тройка также осталась без изменений. Лидируют Польша (421,14), США (390,91) и Италия (342,43).

İdman.biz

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