В Азербайджане ищут молодые таланты - ФОТО

Федерация волейбола Азербайджана в очередной раз организовала лагерь «Выявление и развитие молодых талантов».

Как сообщает İdman.biz, в лагере, стартовавшем в Баку, приняли участие девочки 2010-2013 годов рождения.

В сборах, которые продлятся до 26 марта, принимают участие около 85 волейболисток, отличившихся на выборах в регионах, входящих в Сумгаитский, Огузский, Гаджигабульский, Нахчыванский, Гянджинский, Товузский и Бакинский РВК.

В первый день лагеря прошла встреча с детьми-участниками. На встрече, состоявшейся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, было объявлено, что в течение 6-дневного сбора тренировки будут проводиться два раза в день для каждой возрастной группы. Здесь детей научат тонкостям волейбола и реализуют различные программы для улучшения их физической формы. Занятия лагеря под руководством Шахина Чатмана пройдут в спортзале Федерации.

Отметим, что лагерь «Выявление и развитие молодых талантов», стартовавший в августе прошлого года, в этом году также прошел в городах Сумгаит, Гянджа-Товуз и Нахчыван. Подобные сборы, которые проходят в рамках мероприятий по развитию детского волейбола, будут организовываться регулярно. Основная цель проведения этих сборов - формирование молодежных национальных сборных и обеспечение их участия в международных соревнованиях.

İdman.biz