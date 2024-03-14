Азербайджан в отборе на ЕВРО сыграет с Австрией и Бельгией - ФОТО

Мужская сборная Азербайджана по волейболу узнала своих соперниц по отборочному турниру чемпионата Европы-2026.

Как сообщает İdman.biz, подопечные Фарида Джалалова попали в группу с Бельгией и Австрией.

В соответствии с календарем, наша команда 17-18 августа сыграет на выезде с Австрией, 24-25 августа дома примет Бельгию, а следующие встречи отыграет уже в будущем году. Вначале 13 августа наши волейболистки будут гостить в Бельгии, в 16-17 августа проведут в Баку встречу против австрийцев.

Согласно регламенту, победитель группы получит путевку в финальную стадию ЕВРО, так же вакансии получат и лучшие две команды, из нанявших в своих подгруппах вторые места.

Всего в отборе сыграет 21 сборная. Предусмотрено семь подгрупп.

İdman.biz