"Азеррейл" против "Гянджи" в центральном матче тура

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд будут сыграны первые матчи XVII тура.
Как сообщает İdman.biz, откроет программу встреча Национальной Академии Авиации и «Мурова Аз Терминала».
Затем на площадку выйдут лидирующий «Азеррейл» и «Гянджа».
Высшая лига (женщины)
12 марта
15:00 Национальная Академия Авиации - Муров Аз Терминал
18:00 Азеррейл - Гянджа
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
Азеррейл
|
16
|
13
|
3
|
42-13
|
1279-1011
|
39
|
Муров Аз Терминал
|
16
|
12
|
4
|
38-16
|
1257-1018
|
35
|
Абшерон
|
16
|
11
|
5
|
36-21
|
1325-1147
|
33
|
Гянджа
|
16
|
8
|
8
|
28-28
|
1203-1197
|
24
|
Национальная Академия Авиации
|
16
|
4
|
12
|
18-35
|
1073-1204
|
13
|
UNEC
|
16
|
0
|
16
|
0-48
|
637-1200
|
0
İdman.biz