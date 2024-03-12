"Азеррейл" против "Гянджи" в центральном матче тура

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд будут сыграны первые матчи XVII тура.

Как сообщает İdman.biz, откроет программу встреча Национальной Академии Авиации и «Мурова Аз Терминала».

Затем на площадку выйдут лидирующий «Азеррейл» и «Гянджа».

Высшая лига (женщины)

12 марта

15:00 Национальная Академия Авиации - Муров Аз Терминал

18:00 Азеррейл - Гянджа

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Азеррейл 16 13 3 42-13 1279-1011 39 Муров Аз Терминал 16 12 4 38-16 1257-1018 35 Абшерон 16 11 5 36-21 1325-1147 33 Гянджа 16 8 8 28-28 1203-1197 24 Национальная Академия Авиации 16 4 12 18-35 1073-1204 13 UNEC 16 0 16 0-48 637-1200 0

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