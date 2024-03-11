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"Авиаторши" и "Муров Аз Терминал" откроют очередной тур

Волейбол
Новости
11 Марта 2024 11:46
"Авиаторши" и "Муров Аз Терминал" откроют очередной тур

Определилось расписание ближайшего тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как передает İdman.biz, первые матчи XVII тура состоятся 12 марта, когда сыграют Национальная Академия Авиации и «Муров Аз Терминал» и «Азеррейл» с «Гянджой».

13 марта пройдет игра между UNEC и «Абшероном».

Высшая лига (женщины)
XVII тур
12 марта
15:00 Национальная Академия Авиации - Муров Аз Терминал
18:00 Азеррейл - Гянджа
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

13 марта
18:00 UNEC - Абшерон
Спортивный зал UNEC

İdman.biz

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