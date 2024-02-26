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Клуб Абдулазимовой вышел в полуфинал

Волейбол
Новости
26 Февраля 2024 13:24
Клуб Абдулазимовой вышел в полуфинал

Венгерский «Вашаш», за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, вышел в полуфинал национального первенства.

Как передает İdman.biz, в четвертьфинале действующий обладатель титула в серии до трех побед обыграл «Диошдьери» с общим счетом 3:0. В третьем матче Абдулазимова не принимала участие, что не помешало «Вашашу» выиграть.

Вместе с тем, «Бекешчаба», чьи цвета защищает другая наша волейболистка Маргарита Степаненко, продолжает четвертьфинальную серию против "Уйпешта". «Бекешчаба» ведет со счетом 2:1.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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