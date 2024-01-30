30 Января 2024
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Из чемпионата Азербайджана - в Грецию

Волейбол
Новости
30 Января 2024 16:12
Из чемпионата Азербайджана - в Грецию

Канадский волейболист Бредон Фризен, выступавший за «Хары Бюльбюль Шуша», продолжит карьеру в Греции.

Как передает İdman.biz, легионер покинул азербайджанский клуб и присоединился к «Ираклису», подписав контракт до конца сезона.

Отметим, что в «Хары Бюльбюль» выступали еще несколько канадских игроков (Зак Хатчинсон, Пирс Джонсон и Моизе Датус), нашедших другие команды.

Также в других чемпионатах будут выступать американец Дэвид Кисиел, итальянский форвард Андреа Сентанжело и серб Александр Околич.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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