"Абшерон" и "Азеррейл" закроют второй круг чемпионата

Федерация волейбола Азербайджана определила даты ближайшего тура чемпионата страны по волейболу среди женских команд.
Как сообщает İdman.biz, 23 января будут сыграны два матча X тура. «Муров Аз Терминал» встретится с «Гянджой», а Национальная Академия Авиации проведет поединок с UNEC.
Центральный матч намечен на 25 января, когда на площадку выйдут «Абшерон» и «Азеррейл». Этой игрой завершится второй круг первенства.
Высшая лига (женщины)
23 января
17:00 Муров Аз Терминал – Гянджа
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00 Национальная Академия Авиации - UNEC
Спортивный зал UNEC
25 января
18:00 Абшерон – Азеррейл
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
İdman.biz