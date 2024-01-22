"Абшерон" и "Азеррейл" закроют второй круг чемпионата

Федерация волейбола Азербайджана определила даты ближайшего тура чемпионата страны по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, 23 января будут сыграны два матча X тура. «Муров Аз Терминал» встретится с «Гянджой», а Национальная Академия Авиации проведет поединок с UNEC.

Центральный матч намечен на 25 января, когда на площадку выйдут «Абшерон» и «Азеррейл». Этой игрой завершится второй круг первенства.

Высшая лига (женщины)

23 января

17:00 Муров Аз Терминал – Гянджа

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00 Национальная Академия Авиации - UNEC

Спортивный зал UNEC

25 января

18:00 Абшерон – Азеррейл

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

İdman.biz