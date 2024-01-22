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"Абшерон" и "Азеррейл" закроют второй круг чемпионата

Волейбол
Новости
22 Января 2024 12:31
"Абшерон" и "Азеррейл" закроют второй круг чемпионата

Федерация волейбола Азербайджана определила даты ближайшего тура чемпионата страны по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, 23 января будут сыграны два матча X тура. «Муров Аз Терминал» встретится с «Гянджой», а Национальная Академия Авиации проведет поединок с UNEC.

Центральный матч намечен на 25 января, когда на площадку выйдут «Абшерон» и «Азеррейл». Этой игрой завершится второй круг первенства.

Высшая лига (женщины)
23 января
17:00 Муров Аз Терминал – Гянджа
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00 Национальная Академия Авиации - UNEC
Спортивный зал UNEC

25 января
18:00 Абшерон – Азеррейл
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

İdman.biz

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