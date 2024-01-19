Абдулазимова начнет выступление в Кубке ЕКВ с конца января

Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова в конце января в составе венгерского «Вашаша» вступит в борьбу за второй по значимости еврокубок - Кубок ЕКВ.

Как сообщает İdman.biz, после того как чемпион Венгрии занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, он гарантировал себе место в четвертьфинале Кубка ЕКВ. На этой стадии соперницами Абдулазимовой и Ко станет французский «Леваллуа».

Первая игра состоится 30 января в Будапеште, а вторая - 7 февраля во Франции.

Ниджат Закиев

İdman.biz