19 Января 2024
RU

Абдулазимова начнет выступление в Кубке ЕКВ с конца января

Волейбол
Новости
19 Января 2024 13:21
Абдулазимова начнет выступление в Кубке ЕКВ с конца января

Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова в конце января в составе венгерского «Вашаша» вступит в борьбу за второй по значимости еврокубок - Кубок ЕКВ.

Как сообщает İdman.biz, после того как чемпион Венгрии занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, он гарантировал себе место в четвертьфинале Кубка ЕКВ. На этой стадии соперницами Абдулазимовой и Ко станет французский «Леваллуа».

Первая игра состоится 30 января в Будапеште, а вторая - 7 февраля во Франции.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рубан завершила выступление в Кубке Челлендж
09:30
Волейбол

Рубан завершила выступление в Кубке Челлендж

Наша нападающая набрала 9 очков
Легкая победа "Азеррейла"
18 Января 17:34
Волейбол

Легкая победа "Азеррейла"

Сегодня состоялась первая игра 9-го тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд
Абдулазимова сыграет против француженок в Кубке ЕКВ
18 Января 11:50
Волейбол

Абдулазимова сыграет против француженок в Кубке ЕКВ

Заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, чемпион Венгрии получил право продолжить выступление в еврокубке в другом турнире
Азербайджанский арбитр будет обслуживать игру "Фенербахче" в еврокубках
18 Января 10:42
Волейбол

Азербайджанский арбитр будет обслуживать игру "Фенербахче" в еврокубках

Азербайджанские судьи международного уровня получили назначения от Европейской конфедерацией волейбола (CEV)
Капитан нашей команды: "Хочу скорее вернуться на площадку, но…"
17 Января 17:20
Волейбол

Капитан нашей команды: "Хочу скорее вернуться на площадку, но…"

"Главное - здоровье"
Анастасия Гурбанова дебютировала в чемпионате Таиланда
17 Января 17:08
Волейбол

Анастасия Гурбанова дебютировала в чемпионате Таиланда

Клуб "Diamond Food Fine Chef - Air Force", с которым она недавно подписала контракт, провел два матча

Самое читаемое

Гулузаде, выступавший в 7 странах: "Наш менталитет не позволяет нам стать великими футболистами" - ВИДЕО и ФОТО из студии İdman.biz
16 Января 18:02
Азербайджанский футбол

Гулузаде, выступавший в 7 странах: "Наш менталитет не позволяет нам стать великими футболистами" - ВИДЕО и ФОТО из студии İdman.biz

В студии сайта İdman.biz снята очередная программа
Роналду на втором месте, а Месси наравне с японцем. Уникальный футбольный рейтинг
16 Января 20:17
Мировой футбол

Роналду на втором месте, а Месси наравне с японцем. Уникальный футбольный рейтинг

В престижной касте четыре легенды Эль Класико
Фарид Гаибов: "Мы приняли решение провести еврокубки"
17 Января 16:18
Другие

Фарид Гаибов: "Мы приняли решение провести еврокубки"

"Мы вместе пережили много хорошего и позитивного"
Легендарный футболист погиб по дороге из командировки: "Все, что от него осталось - обручальное кольцо и часы"
18 Января 21:43
Мировой футбол

Легендарный футболист погиб по дороге из командировки: "Все, что от него осталось - обручальное кольцо и часы"

Он - один из девяти футболистов, выигравших все три главных на тот момент Еврокубка - Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков