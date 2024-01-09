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Встреча с юными волейболистами Гянджи - ФОТО

Волейбол
Новости
9 Января 2024 17:47
Встреча с юными волейболистами Гянджи - ФОТО

Вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Бахруз Гулиев и генеральный секретарь Фаиг Оруджев встретились с юными волейболистами Гянджинского регионального волейбольного клуба в Гянджинском олимпийском спортивном комплексе.

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе Федерации, во встрече также приняли участие руководитель регионального клуба Парвиз Гадиров, другие сотрудники федерации и клуба.

Представители федерации наблюдали за организованными здесь тренировками, ознакомились с состоянием клуба и условиями, созданными для спортсменов.

Представители Федерации обменялись мнениями о проделанной работе и планах дальнейшего развития волейбола в стране. Гости дали рекомендации юным волейболистам и пожелали им успехов.

İdman.biz

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