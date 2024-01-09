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Сборная Азербайджана может усилится игроками бразильской и турецкой лиги

Волейбол
Новости
9 Января 2024 13:10
Сборная Азербайджана может усилится игроками бразильской и турецкой лиги

Потенциальные новички женской сборной Азербайджана по волейболу выступают в чемпионатах Бразилии и Турции.

Как сообщает İdman.biz, в конце прошлого года после назначения главным тренером Фаик Гараев отметил вероятность привлечения в команду двух игроков, натурализованных в свое время «Рабитой».

Речь идет об уроженках Кубы Ане Клегер и Йоане Паласиос. Последняя в данный момент выступает за клуб «Сорокаба» в бразильской лиге, а Клегер защищает цвета турецкого «Зеренспорта», в который перешла из «Црвены Звезды».

Ниджат Закиев

İdman.biz

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