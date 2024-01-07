Сборная Азербайджана возвращается из Литвы, не выиграв ни одного сета

Сборная Азербайджана завершила выступления в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-20), проходящем в Шяуляе (Литва).

Как сообщает İdman.biz, наша команда, которую тренирует Шахин Чатман, в последнем матче встречалась с Польшей.

Сборная снова проиграла, не выиграв ни единого сета. Наши девушки проиграли со счетом 0:3 и набрали в трех сетах всего 29 очков.

Чемпионат EEVZA

V раунд

7 января

Азербайджан – Польша – 0:3 (9:25, 11:25, 9:25)

Отметим, что ранее наши волейболистки проиграли Эстонии, Латвии, Украине и Литве с сухим счетом.

İdman.biz