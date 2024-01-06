Сборная Азербайджана набрала всего 26 очков в трёх сетах

Сборная Азербайджана в литовском Шауляе провела свою четвертую игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-20).
Как сообщает İdman.biz, команда, которую тренирует Шахин Чатман, встретилась с хозяевами турнира.
Наша команда снова ушла с поля побежденной. Наши девушки проиграли 0:3 и набрали всего 26 очков.
Чемпионат EEVZA
IV тур
6 января
Литва – Азербайджан 3:0 (25:8, 25:11, 25:7)
Отметим, что наши волейболистки в первых трёх играх проиграли со счётом 0:3 Эстонии, Латвии и Украине. Следующая игра нашей сборной состоится 7 января против Польши.
İdman.biz