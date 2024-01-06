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Сборная Азербайджана набрала всего 26 очков в трёх сетах

Волейбол
Новости
6 Января 2024 21:15
Сборная Азербайджана набрала всего 26 очков в трёх сетах

Сборная Азербайджана в литовском Шауляе провела свою четвертую игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-20).

Как сообщает İdman.biz, команда, которую тренирует Шахин Чатман, встретилась с хозяевами турнира.

Наша команда снова ушла с поля побежденной. Наши девушки проиграли 0:3 и набрали всего 26 очков.

Чемпионат EEVZA
IV тур
6 января
Литва – Азербайджан 3:0 (25:8, 25:11, 25:7)

Отметим, что наши волейболистки в первых трёх играх проиграли со счётом 0:3 Эстонии, Латвии и Украине. Следующая игра нашей сборной состоится 7 января против Польши.

İdman.biz

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